В ООН приветствуют решение Израиля открыть КПП для доставки гумпомощи в Газу

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствовали решение властей Израиля открыть КПП для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи.
"Мы приветствуем открытие израильскими властями КПП "Керем-Шалом для доставки гумпомощи, которая необходима спустя девять дней кризиса", - приводят европейские СМИ слова представителя управления Йенса Лерке.
"Важно, чтобы через КПП "Эрез" разрешили гуманитарным работникам въезд и выезд (из Газы - ИФ)", - добавил он.
Израиль уже больше недели проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильской территории.
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