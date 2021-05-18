В ООН приветствуют решение Израиля открыть КПП для доставки гумпомощи в Газу

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствовали решение властей Израиля открыть КПП для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи.

"Мы приветствуем открытие израильскими властями КПП "Керем-Шалом для доставки гумпомощи, которая необходима спустя девять дней кризиса", - приводят европейские СМИ слова представителя управления Йенса Лерке.

"Важно, чтобы через КПП "Эрез" разрешили гуманитарным работникам въезд и выезд (из Газы - ИФ)", - добавил он.

Израиль уже больше недели проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильской территории.