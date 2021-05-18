Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.05.2021 16:34

В ООН приветствуют решение Израиля открыть КПП для доставки гумпомощи в Газу

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствовали решение властей Израиля открыть КПП для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи.

"Мы приветствуем открытие израильскими властями КПП "Керем-Шалом для доставки гумпомощи, которая необходима спустя девять дней кризиса", - приводят европейские СМИ слова представителя управления Йенса Лерке.

"Важно, чтобы через КПП "Эрез" разрешили гуманитарным работникам въезд и выезд (из Газы - ИФ)", - добавил он.

Израиль уже больше недели проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильской территории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, КПП


Похожие новости


Вашингтон рассчитывает на заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту на следующей неделе - госсекретарь США В ООН призвали Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа По согласованию с Израилем миссия ООН должна заработать в ближайшее время на линии разграничения с Сирией на Голанских высотах - Лаврентьев В случае прекращения поставок гумпомощи и топлива в сектор Газа война начнется через считанные дни - спецпосланник ООН В ООН назвали неоправданными меры Израиля против протестующих на границе сектора Газа В ООН призвали Израиль не прибегать к чрезмерному применению силы на границе с сектором Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]