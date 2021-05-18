Импорт алмазов в Индию в апреле вырос на 26%, экспорт бриллиантов - на 45%

Импорт алмазного сырья в Индию в апреле 2021 года вырос на 26% в натуральном выражении к данным аналогичного периода 2019 года, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Годом ранее импорт не осуществлялся из-за пандемии.
В денежном выражении импорт алмазов вырос на 18% к апрелю 2019 года, составив $1,69 млрд.
По сравнению с мартом 2021 года импорт алмазов в каратах подрос на 24%, по стоимости - на 21%.
Статистика подтверждает точку зрения о высоком спросе на алмазное сырье в midstream, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в апреле вырос более чем в 3 раза по сравнению с данными 2019 года, до $80,1 млн.
Экспорт бриллиантов из Индии в апреле 2021 года в каратах вырос на 45% к данным апреля 2019 года, в денежном выражении - на 37% (до $2,25 млрд). Рост обусловлен сильными продажами ювелирных изделий на ключевых рынках.
Между тем, сокращение производственных мощностей индийских огранщиков на 10-50% в апреле, вызванное ростом заражений коронавирусом, может негативно отразиться на поставках бриллиантов в ближайшем будущем, считает "ВТБ Капитал".
Индия является одни из основных покупателей алмазов и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов.
Алиев доволен отношениями Азербайджана и Беларуси в сфере ВТС
Президент Азербайджана принял главу Минобороны Беларуси
Роль Франции в МГ ОБСЕ можно описать как дипломатический саботаж – российский политолог
Рекордные 440 кг героина изъяли в Кыргызстане
В Азербайджане небольшой прирост случаев COVID-19, 10 человек скончались
Ученые создали компактный прибор, определяющий SARS-CoV-2 и другие вирусы по образцу слюны за полчаса
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Парламент Украины уволил Криклия с должности министра инфраструктуры
Испания возвращает в Марокко тысячи прорвавшихся в Сеуту нелегалов
Нетаньяху заявил, что планирует продолжать удары по Газе еще несколько дней
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ