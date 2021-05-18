Импорт алмазов в Индию в апреле вырос на 26%, экспорт бриллиантов - на 45%

Импорт алмазного сырья в Индию в апреле 2021 года вырос на 26% в натуральном выражении к данным аналогичного периода 2019 года, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Годом ранее импорт не осуществлялся из-за пандемии.

В денежном выражении импорт алмазов вырос на 18% к апрелю 2019 года, составив $1,69 млрд.

По сравнению с мартом 2021 года импорт алмазов в каратах подрос на 24%, по стоимости - на 21%.

Статистика подтверждает точку зрения о высоком спросе на алмазное сырье в midstream, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в апреле вырос более чем в 3 раза по сравнению с данными 2019 года, до $80,1 млн.

Экспорт бриллиантов из Индии в апреле 2021 года в каратах вырос на 45% к данным апреля 2019 года, в денежном выражении - на 37% (до $2,25 млрд). Рост обусловлен сильными продажами ювелирных изделий на ключевых рынках.

Между тем, сокращение производственных мощностей индийских огранщиков на 10-50% в апреле, вызванное ростом заражений коронавирусом, может негативно отразиться на поставках бриллиантов в ближайшем будущем, считает "ВТБ Капитал".

Индия является одни из основных покупателей алмазов и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов.