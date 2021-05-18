Послекризисный фонд ЕС поможет восстановлению и трансформации европейских СМИ

Средства массовой информации и аудиовизуальный сектор Европейского союза, которые испытывают финансовые трудности, смогут воспользоваться Фондом восстановления и устойчивости ЕС, созданным для выхода из кризиса COVID-19, сообщили власти председательствующей в ЕС Португалии.

"СМИ и аудиовизуальный сектор сталкиваются с огромными проблемами, такими как изменение зрительских привычек людей и потеря доходов от рекламы, а COVID-19 оказал на них дополнительное давление", - заявила министр культуры Португалии Граса Фонсека.

Под ее председательством Совет ЕС принял во вторник выводы "О восстановлении и трансформация европейских СМИ".

Аудиовизуальная индустрия и СМИ - это важные экономические отрасли с годовым оборотом в 193 млрд евро (по оценке Еврокомиссии). Обе они пострадали от кризиса COVID-19. Доходы от рекламы упали более чем на 20%, а европейские кинотеатры понесли огромные убытки. Поэтому государствам-членам ЕС предлагается воспользоваться Фондом восстановления и устойчивости - посткризисным финансовым инструментом ЕС - и инвестировать в ускорение цифровой трансформации и "зеленого перехода".

План действий содержит ряд инициатив помощи аудиовизуальному и новостному секторам СМИ. Так, проект MEDIA INVEST предоставит 400 млн евро для поддержки инвестиций в аудиовизуальную индустрию. СМИ смогут воспользоваться займами и инвестициями в рамках инициативы NEWS.