ЕЭК обнулила на два года ввозные пошлины на материалы для солнечных батарей

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на два года обнулил ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, говорится в сообщении торгового блока комиссии.
Решение совета ЕЭК касается импортных материалов и сырья для выпуска фотоэлектрических элементов и фотоэлектрических модулей на основе гетероструктурной технологии. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производство аналогов с требуемыми качественными характеристиками отсутствует, отмечается в сообщении.
В настоящее время ставка таможенной пошлины в отношении этих материалов составляет 6,5%.
Совет ЕЭК также поручил коллегии комиссии в оперативном порядке рассмотреть вопрос об обнулении ставок пошлин в отношении еще нескольких категорий товаров, используемых для производства солнечных батарей.
В комиссии рассчитывают, что" принимаемая мера будет иметь большое значение для принятия решений об увеличении производственных мощностей по выпуску солнечных батарей".
"Современная технология производства таких солнечных батарей делает продукцию востребованной не только на территории союза, но и на зарубежных рынках. Одобренное сегодня решение поможет поддержать внутренних производителей", - прокомментировал решение совета ЕЭК директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приведены в сообщении.
Решение совета ЕЭК вступает в силу через 10 календарных дней после опубликования.
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