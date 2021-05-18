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Финансы 18.05.2021 15:58

Kapital Bank в 2020г увеличил штат на 11,4%

ОАО «Kapital Bank» в 2020 году продолжил увеличение штата.

Согласно годовому отчету банка, на конец 2020 года в Kapital Bank работали 3620 человек против 3250 человек на конец 2019 года. Таким образом, в прошлом году Kapital Bank увеличил штат на 11,4%.

Как сообщалось ранее, Kapital Bank в 2019 году увеличил число сотрудников на 15,5%.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,88%) и физические лица (0,12%).

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]