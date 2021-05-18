Министр обороны Израиля заявляет о тысячах потенциальных целях для ударов в Газе

У израильских военных еще остались тысячи потенциальных целей для ударов в секторе Газа, предупредил во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц.
"У нас есть тысячи потенциальных целей для атак, причем их число - все увеличивается. У ЦАХАЛа есть планы по продолжению нанесения ударов по ХАМАС. Мы не остановимся, пока не добьемся полного и долгосрочного спокойствия", - приводят его слова израильские СМИ.
Министр пояснил, что в секторе Газа сейчас нет районов, которые гарантированно не будут целями для израильских ударов.
"Мировому сообществу нужно понять, что террористы из ХАМАС первыми начали обстрелы. Они продолжают обстреливать мирных граждан. Они несут за это ответственность и заплатят за свои действия", - добавил Ганц.
Израиль уже более недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.
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