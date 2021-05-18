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Внешняя политика 18.05.2021 16:07

Алиев доволен отношениями Азербайджана и Беларуси в сфере ВТС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает успешное сотрудничество Баку и Минска в военной и военно-технической сферах.

«Как я уже сказал, военное, военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет давнюю историю и дает очень хорошие результаты. Поэтому уверен, что обсуждения и обмен мнениями с вашим коллегой (министром обороны Азербайджана –ИФ) будут полезны для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере», - сказал Алиев во вторник в Баку, принимая главу Минобороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Президент заверил белорусскую сторону о продолжении активного сотрудничества и взаимной поддержки во всех остальных сферах, в том числе и в ВТС.

Алиев добавил, что белорусские компании проявляют интерес к участию в развитии в Карабахе. «Я пригласил белорусские компании принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Позже я покажу вам фотографии, сделанные в этих местах. Они ясно показывают уровень вандализма и разрушений на нашей земле, которая находилась под оккупацией почти 30 лет. Насколько мне известно, интерес к участию в этих вопросах уже есть», - отметил он.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, Минск посетит делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]