Ассоциация врачей в Токио призывает отменить Олимпийские игры

Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на летом этого года Олимпийские игры, сообщают японские СМИ.

"Отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением", - говорится в заявлении группы врачей.

Они указали, что в настоящее время "ведут борьбу с четвертой волной" пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.

Ассоциация призывает организаторов игр в Токио провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) с тем, чтобы отменить Олимпиаду.

На прошлой неделе другая медицинская организация, объединяющая врачей, работающих в больницах Японии, объявила, что безопасное проведение игр "невозможно".

Ранее в мае вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.