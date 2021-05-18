Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 18.05.2021 20:03

Ассоциация врачей в Токио призывает отменить Олимпийские игры

Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на летом этого года Олимпийские игры, сообщают японские СМИ.

"Отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением", - говорится в заявлении группы врачей.

Они указали, что в настоящее время "ведут борьбу с четвертой волной" пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.

Ассоциация призывает организаторов игр в Токио провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) с тем, чтобы отменить Олимпиаду.

На прошлой неделе другая медицинская организация, объединяющая врачей, работающих в больницах Японии, объявила, что безопасное проведение игр "невозможно".

Ранее в мае вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ВРАЧИ, ОЛИМПИАДА, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]