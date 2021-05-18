Ассоциация врачей в Токио призывает отменить Олимпийские игры

Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на летом этого года Олимпийские игры, сообщают японские СМИ.
"Отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением", - говорится в заявлении группы врачей.
Они указали, что в настоящее время "ведут борьбу с четвертой волной" пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.
Ассоциация призывает организаторов игр в Токио провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) с тем, чтобы отменить Олимпиаду.
На прошлой неделе другая медицинская организация, объединяющая врачей, работающих в больницах Японии, объявила, что безопасное проведение игр "невозможно".
Ранее в мае вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.
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