В Азербайджане небольшой прирост случаев COVID-19, 10 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 432 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 330,701 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 426 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 802.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 316,439 тыс. человек (+1024 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 460 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 116 тестов на коронавирус (накануне 8877 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 404,046 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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