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Здравоохранение 18.05.2021 16:39

В Азербайджане небольшой прирост случаев COVID-19, 10 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 432 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 330,701 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 426 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 802.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 316,439 тыс. человек (+1024 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 460 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 116 тестов на коронавирус (накануне 8877 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 404,046 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]