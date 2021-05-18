Москва призывает Ереван и Баку начать процесс делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ

Москва призывает Ереван и Баку начать процесс делимитации госграницы с последующей ее демаркацией, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе

«Продолжаем внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией. Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран», - подчеркивает МИД.

Ведомство подтверждает необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», - подчеркивает МИД РФ.

Н.Аббасова