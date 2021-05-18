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Происшествия 18.05.2021 17:02

Рекордные 440 кг героина изъяли в Кыргызстане

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана пресекли транспортировку более 440 килограммов героина через территорию страны, сообщила во вторник пресс-служба ГКНБ.

"В ходе длительной спецоперации установлена и пресечена деятельность крупнейшего международного наркоканала, через который осуществлялась транспортировка тяжелых наркотиков - героин из Ближнего востока в европейские страны через территорию Центральной Азии. В Ошской области задержана большегрузная автомашина, оборудованная специальными тайниками, в которых обнаружены и изъяты наркотические средства (героин) общим весом более 440 кг", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, стоимость изъятого героина на "черном рынке" составляет более $20 млн.

"В рамках досудебного производства были задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое граждан Киргизии по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к указанному наркоканалу лиц", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что за годы независимости страны впервые в правоприменительной практике удалось перекрыть столь масштабный наркоканал и изъять рекордное количество героина.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГЕРОИН, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]