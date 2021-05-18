Полномочия Азерсыгорта по государственному обязательному личному страхованию переданы ГФСЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, полномочия государственной коммерческой страховой компании "Азерсыгорта" по государственному обязательному личному страхованию жизни и здоровья депутатов Милли Меджлиса, судей, военнослужащих, сотрудников органов госбезопасности, внешней разведки, разведки и контрразведки, а также других военнослужащих, проходящих службу в государственных органах, с 1 января 2022 года передаются Минтруда и социальной защиты населения.

В указе отмечается, что ведение учета застрахованных, контроль за уплатой страхователем страховых взносов страховщику, выплатой страховых возмещений в сфере государственного обязательного личного страхования, создание и увеличение страховых резервов, а также другие работы в области обязательного личного страхования будет осуществлять Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Страховые взносы, полученные по государственному обязательному личному страхованию, будут собираться на специальный казначейский счет Минтруда и переводятся на специальный банковский счет Фонда. Страховые взносы будут использоваться для выплат по обязательному государственному страхованию, создания страхового резерва, а также для финансирования мер социальной защиты и социального обеспечения инвалидов и семей шехидов.

А. Мамедов