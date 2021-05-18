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Финансы 18.05.2021 17:23

Полномочия Азерсыгорта по государственному обязательному личному страхованию переданы ГФСЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, полномочия государственной коммерческой страховой компании "Азерсыгорта" по государственному обязательному личному страхованию жизни и здоровья депутатов Милли Меджлиса, судей, военнослужащих, сотрудников органов госбезопасности, внешней разведки, разведки и контрразведки, а также других военнослужащих, проходящих службу в государственных органах, с 1 января 2022 года передаются Минтруда и социальной защиты населения.

В указе отмечается, что ведение учета застрахованных, контроль за уплатой страхователем страховых взносов страховщику, выплатой страховых возмещений в сфере государственного обязательного личного страхования, создание и увеличение страховых резервов, а также другие работы в области обязательного личного страхования будет осуществлять Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Страховые взносы, полученные по государственному обязательному личному страхованию, будут собираться на специальный казначейский счет Минтруда и переводятся на специальный банковский счет Фонда. Страховые взносы будут использоваться для выплат по обязательному государственному страхованию, создания страхового резерва, а также для финансирования мер социальной защиты и социального обеспечения инвалидов и семей шехидов.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СТРАХОВАНИЕ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]