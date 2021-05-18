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Здравоохранение 18.05.2021 21:28

В Австрии перестанут использовать вакцину AstraZeneca

В Австрии планируют перестать применять вакцину компании AstraZeneca от коронавируса в связи с проблемами при поставках и случаями образования тромбов у вакцинируемых, сообщают европейские СМИ.

"Мы, возможно, продолжим использовать первые дозы до начала июня, а потом - прекратим делать это... Использование вакцины AstraZeneca будет прекращено", - приводят СМИ слова министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна.

Он отметил, что это вызвано, в частности, постоянными задержками в поставках, а также нежеланием населения вакцинироваться этим препаратом из-за сообщений о случаях образования тромбов.

За время пандемии в Австрии выявили свыше 638 тыс. случаев COVID-19, около 10,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

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Тэги: АВСТРИЯ, ВАКЦИНА, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]