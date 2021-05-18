Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.05.2021 17:35

Главу Минздрава Украины увольняют за срыв кампании по вакцинации

Основной причиной представления на увольнение министра здравоохранения Украины Максима Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Основная причина представления - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос их сроков", - заявил Шмыгаль на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

По его словам, темпы вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра как менеджера. Также он отметил, что свою роль в представлении об отставке Степанова сыграли собранные 150 подписей депутатов за отставку министра.

"Невозможно было не принимать во внимание данный факт, что подписались представители почти всех фракций. Правительство не могло игнорировать позицию Верховной Рады Украины по отношению к министру здравоохранения. Исходя из этих позиций было сделано соответствующее представление", - сказал он.

В свою очередь Степанов подчеркнул, что Минздрав начал переговоры с ведущими производителями вакцин еще в июле-августе 2020 года, однако в то время они выдвигали условие, что поставки состоятся не ранее конца 2021 года.

"Со всеми компаниями из основного перечня производителей вакцины мы заблаговременно начали переговоры. Но первый вопрос, который мы задавали, это были сроки поставки. Производители говорили, что это будет конец третьего квартала-начало четвертого квартала 2021 года. Меня как министра здравоохранения это не удовлетворяло", - сказал он.

Со своей стороны, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул наличие конфликта между Шмыгалем и Степановым.

"Министр - это в первую очередь политическая должность и это менеджер во вторую очередь. Есть претензия, что нет нормального диалога с премьер-министром. Об этом знают все в Верховной Раде, в профильном комитете. Если с непосредственным руководителем нет нормального продуктивного диалога, то даже самые хорошие красивые инициативы министерства здравоохранения будут, так сказать, тормозиться, не будут нормально работать", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что были несколько попыток "наладить нормальное сотрудничество, насколько мне известно такая же ситуация с комитетом профильным". "Мне кажется, что в таких условиях нельзя вообще даже рассчитывать на то, что работа министерства при этом руководителе будет проходить нормально", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]