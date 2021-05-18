Carlsberg Azerbaijan до 2026г вложит более 25 млн манатов в расширение производства пива в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана и компания «Carlsberg Azerbaijan» во вторник подписали меморандум о взаимопонимании.

Согласно подписанному документу, «Carlsberg Azerbaijan», являющаяся крупным производителем пива в Азербайджане, в период 2021-2025 годов инвестирует в развитие производства более 25 млн манатов (более $14,7 млн), сообщает министерство экономики.

«Инвестиции будут направлены на локализацию сырьевой базы, модернизацию предприятия, сокращению потерь, совершенствованию безопасности труда, на организацию экспорта производимого в стране пива», - подчеркивается в информации ведомства.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность завода - 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 55 млн манатов.

В портфель компании входят такие популярные бренды как Xirdalan, Carlsberg, Tuborg, Балтика, Efsane Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley`s Garage.

Б.Рустамбеков