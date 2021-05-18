Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая - АТОР

Российская инспекционная делегация на этой неделе должна объявить о поездке в Турцию, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператор России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По Турции ведутся переговоры, приезжала турецкая делегация. По нашей информации, на этой неделе станет известно, когда российская инспекционная делегация отправится в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан. И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией. На данный момент мы прогнозы делать не можем", - сказала она журналистам.

Как отметила Ломидзе, сами российские туристы с нетерпением ждут открытия Турции в июне.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, туроператорам запрещено продавать туда путевки.

В понедельник по итогам переговоров вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя российские власти решили направить в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидемиологической безопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения. На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, определяющего условия возобновления взаимных турпоездок.