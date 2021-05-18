АЛРОСА планирует добыть не менее 33 млн карат в 2022 г, видит возможности дальнейшего роста цен на алмазы

"АЛРОСА" предварительно ожидает добычу в 2022 году на уровне не менее 33 млн карат, заявил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I квартал этого года.

При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает инициативы по наращиванию добычи.

Окончательный прогноз на будущий год будет утвержден в октябре при рассмотрении бюджета.

В 2021 году компания планирует выпустить 31,5 млн карат.

Капвложения "АЛРОСА" в будущем году ожидаются на уровне 26 млрд рублей (в текущем году - 25 млрд рублей).

Исходя из баланса спроса и предложения на рынке, "АЛРОСА" по-прежнему видит пространство для роста цен на алмазы, заявил Филипповский. Цены уже выросли на 9% с начала года, достигнув допандемийного уровня начала 2020 года.