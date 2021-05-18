Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 18.05.2021 23:13

АЛРОСА планирует добыть не менее 33 млн карат в 2022 г, видит возможности дальнейшего роста цен на алмазы

"АЛРОСА" предварительно ожидает добычу в 2022 году на уровне не менее 33 млн карат, заявил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I квартал этого года.

При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает инициативы по наращиванию добычи.

Окончательный прогноз на будущий год будет утвержден в октябре при рассмотрении бюджета.

В 2021 году компания планирует выпустить 31,5 млн карат.

Капвложения "АЛРОСА" в будущем году ожидаются на уровне 26 млрд рублей (в текущем году - 25 млрд рублей).

Исходя из баланса спроса и предложения на рынке, "АЛРОСА" по-прежнему видит пространство для роста цен на алмазы, заявил Филипповский. Цены уже выросли на 9% с начала года, достигнув допандемийного уровня начала 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛРОСА, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


АЛРОСА планирует увеличить добычу до 37-38 млн карат к 2024г, но это может произойти и раньше - CFO

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]