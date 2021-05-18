Работники грузинских заводов по производству «Боржоми» объявили забастовку

В Грузии около 350 работников заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" №1 и №2 во вторник объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Как сообщают грузинские СМИ, бастующие заявляют, что в течение последнего года из-за инфляции в стране их заработная плата снизилась в среднем на 200-250 лари. При этом работники утверждают, что в связи с нехваткой кадров им приходится работать сверхурочно, за что, однако, получают лишь мизерную плату.
По словам протестующих, переговоры с руководством компании IDS Borjomi Georgia, которые в последнее время продолжались с участием представителей Минтруда и здравоохранения, а также отраслевого профсоюза, завершились безрезультатно, что и вынудило их объявить забастовку.
При этом участники акции предупредили администрацию, что попытка компании привлечь на работу других, чтобы заменить бастующих сотрудников на заводах, вызовет противостояние, а ответственность за это будет нести компания.
"В акции принимают участие около 350 сотрудников, в результате чего работа обоих заводов по производству "Боржоми" полностью остановлена", - сказал журналистам председатель профсоюза работников аграрных хозяйств, торговли и промышленности Грузии Георгий Диасамидзе.
Между тем, в компании IDS Borjomi Georgia считают нереальным требование бастующих сотрудников о повышение зарплаты на 50%. Сожалеем из-за сложившейся ситуации, но хотим отметить, что IDS Borjomi Georgia, как ответственный работодатель, строго придерживается своих социальных обязательств. Заработная плата наших сотрудников на 30-40% выше, чем существующие сегодня на рынке труда средние статистические показатели", - говорится в распространенном во вторник заявлении компании.
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