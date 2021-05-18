Главы Минобороны Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития ВТС

Министры обороны Азербайджана и Беларуси Закир Гасанов и Виктор Хренин во вторник на переговорах в Баку обсудили перспективы военно-технического сотрудничества (ВТС).

Гасанов на встрече отметил, что Азербайджан придает большую значимость сотрудничеству с Беларусью по всем направлениям, в том числе в военной сфере. «Существует большой потенциал для расширения азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах, и эти отношения успешно развиваются», - подчеркнул Гасанов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Хренин, в свою очередь, особо отметил важность подобных встреч и взаимных визитов для дальнейшего расширения двусторонних военных связей.

«На встрече была обсуждена совместная деятельность в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, организация визитов групп специалистов с целью обмена опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В заключение министры подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2021 год», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов