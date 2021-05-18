На переговорах по иранскому атому в Вене отмечается значительный прогресс

Участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана в СВПД достигли существенного прогресса, 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу, заявил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
"Значительный прогресс достигнут на переговорах по иранской ядерной сделке", - приводит агентство Bloomberg слова Ульянова.
"Завтра (19 мая - ИФ) ожидается важное объявление по ядерному соглашению", - заявил постпред РФ.
При этом сам Ульянов в твиттере отметил, что речь идет именно о прогрессе, а не о прорыве. "Я не говорил, что в Вене на переговорах по СВПД произошел прорыв. Я считаю, что удалось добиться существенного прогресса", - написал дипломат.
Ульянов подчеркнул, что "нерешенные вопросы еще остаются, и переговорщикам нужно больше времени и усилий, чтобы согласовать договоренности о возвращении к соблюдению СВПД".
Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД - соглашения по атому между Ираном и международными посредниками. США вышли из этого соглашения при предыдущем американском президенте Дональде Трампе. В ответ на это Иран также перестал выполнять свои обязательства в рамках СВПД.
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