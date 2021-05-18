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Дальнее зарубежье 18.05.2021 20:54

На переговорах по иранскому атому в Вене отмечается значительный прогресс

Участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана в СВПД достигли существенного прогресса, 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу, заявил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Значительный прогресс достигнут на переговорах по иранской ядерной сделке", - приводит агентство Bloomberg слова Ульянова.

"Завтра (19 мая - ИФ) ожидается важное объявление по ядерному соглашению", - заявил постпред РФ.

При этом сам Ульянов в твиттере отметил, что речь идет именно о прогрессе, а не о прорыве. "Я не говорил, что в Вене на переговорах по СВПД произошел прорыв. Я считаю, что удалось добиться существенного прогресса", - написал дипломат.

Ульянов подчеркнул, что "нерешенные вопросы еще остаются, и переговорщикам нужно больше времени и усилий, чтобы согласовать договоренности о возвращении к соблюдению СВПД".

Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД - соглашения по атому между Ираном и международными посредниками. США вышли из этого соглашения при предыдущем американском президенте Дональде Трампе. В ответ на это Иран также перестал выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]