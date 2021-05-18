США завершили процесс вывода сил из Афганистана на 13-20%

Процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен на 13-20%, сообщило во вторник Центральное командование ВС США.
"По оценкам Центрального командования, мы на 13-20% завершили процесс отвода войск", - говорится в сообщении командования.
В частности, американские военные уже передали афганской стороне контроль над пятью своими объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования. Кроме того, 5 тыс. единиц оборудования передано сотрудникам Управления Пентагона по логистике для ликвидации.
Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается менее четырех месяцев на эту операцию.
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