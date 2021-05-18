Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.05.2021 21:14

США завершили процесс вывода сил из Афганистана на 13-20%

Процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен на 13-20%, сообщило во вторник Центральное командование ВС США.

"По оценкам Центрального командования, мы на 13-20% завершили процесс отвода войск", - говорится в сообщении командования.

В частности, американские военные уже передали афганской стороне контроль над пятью своими объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования. Кроме того, 5 тыс. единиц оборудования передано сотрудникам Управления Пентагона по логистике для ликвидации.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается менее четырех месяцев на эту операцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ


Похожие новости


США рассматривают вариант перемещения войск из Афганистана в Центральную Азию Вывод военных США из Афганистана проходит по плану - глава Пентагона Блинкен не исключил возможность прихода к власти в Афганистане талибов после вывода американских войск Байден подтвердил решение о выводе американских войск из Афганистана США на время перебрасывают системы залпового огня HIMARS в Афганистан Уход США из Афганистана не лишит американских военных возможности наносить удары по террористам - командующий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]