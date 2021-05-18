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Спорт 18.05.2021 21:12

Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола

Мадридский футбольный клуб "Реал" в 2021 году остался самым дорогим брендом в мире футбола по итогам третьего года подряд, говорится в отчете консалтинговой компании Brand Finance.

Вторую и третью позиции, как и годом ранее, занимают еще один испанский клуб "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" (Manchester United).

Стоимость "Реала" за год сократилась на 10,1% и составляет около 1,276 млрд евро, "Барселоны" - на 10,4%, до 1,266 млрд евро, МЮ - на 14%, до 1,13 млрд евро.

Снижение доходов ФК привело к тому, что среднее падение стоимости всех 50 ведущих мировых клубов составило 11,2%. В прошлом году они подешевели на 2,2%. Клубы надеются на завершение пандемии COVID-19, что позволит им открыть стадионы для болельщиков в следующем сезоне, отмечается в сообщении.

В целом первая десятка рейтинга не поменялась по сравнению с 2020 годом: в нее входят шесть английских клубов и два испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции. Английские ФК доминируют и в более широком списке: их по-прежнему насчитывается 19 в топ-50.

В топ-50 входят клубы из Великобритании (19 команд), Германии (12), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).

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Тэги: ФУТБОЛ, БРЕНДЫ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]