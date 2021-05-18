Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.05.2021 22:25

Британский премьер не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил во вторник, что на данный момент нет весомых оснований для того, чтобы откладывать планы по отмене в следующем месяце в Англии введенных из-за коронавируса ограничений, сообщают британские СМИ.

"Я не вижу на данный момент ничего убедительного, чтобы сказать, что необходимо отклониться от намеченного пути", - заявил Джонсон журналистам в Лондоне.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом, в частности, с "индийским" штаммом COVID-19, находится "под очень пристальным наблюдением".

По его словам, правительство уведомит людей о ситуации "через несколько дней", после изучения данных.

Джонсон пояснил, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли индийский штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая вакцинационная программа "укрепила" англичан.

Вместе с этим Джонсон вновь призвал жителей Англии "быть осторожными".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Джонсон призвал британцев не терять бдительность в условиях COVID-19, несмотря на ослабление мер В Англии 12 апреля возобновят работу пабы, магазины и парикмахерские - Джонсон Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и Португалией В Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы после перерыва из-за COVID-19 Джонсон ожидает возвращения Британии в нормальный ритм жизни к Рождеству Великобритания может запретить Huawei участвовать в проектах развертывания сетей 5G

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]