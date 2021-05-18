Британский премьер не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил во вторник, что на данный момент нет весомых оснований для того, чтобы откладывать планы по отмене в следующем месяце в Англии введенных из-за коронавируса ограничений, сообщают британские СМИ.
"Я не вижу на данный момент ничего убедительного, чтобы сказать, что необходимо отклониться от намеченного пути", - заявил Джонсон журналистам в Лондоне.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом, в частности, с "индийским" штаммом COVID-19, находится "под очень пристальным наблюдением".
По его словам, правительство уведомит людей о ситуации "через несколько дней", после изучения данных.
Джонсон пояснил, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли индийский штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая вакцинационная программа "укрепила" англичан.
Вместе с этим Джонсон вновь призвал жителей Англии "быть осторожными".
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