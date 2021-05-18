Не менее трех палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан

По меньшей мере три палестинца погибли на Западном берегу реки Иордан в результате столкновений с военными Израиля, произошедших в ходе протестов палестинцев против израильских действий в секторе Газа и Иерусалиме, сообщает издание "Таймс оф Израэл".

По информации издания, речь идет о разных инцидентах. Причиной гибели палестинцев стало применение израильскими военными в ходе столкновений боевых патронов.

Также палестинские органы здравоохранения сообщили о десятках пострадавших. В свою очередь в армии обороны Израиля указывали, что протестующие открывали огонь по военнослужащим Израиля, в результате чего ранения получили двое военных.