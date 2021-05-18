Не менее трех палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан

По меньшей мере три палестинца погибли на Западном берегу реки Иордан в результате столкновений с военными Израиля, произошедших в ходе протестов палестинцев против израильских действий в секторе Газа и Иерусалиме, сообщает издание "Таймс оф Израэл".
По информации издания, речь идет о разных инцидентах. Причиной гибели палестинцев стало применение израильскими военными в ходе столкновений боевых патронов.
Также палестинские органы здравоохранения сообщили о десятках пострадавших. В свою очередь в армии обороны Израиля указывали, что протестующие открывали огонь по военнослужащим Израиля, в результате чего ранения получили двое военных.
Главы Минобороны Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития ВТС
Министерства обороны Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества на 2021 год
Минобороны Армении опровергло сообщения о драке между армянскими и азербайджанскими военными
Американский топливопровод Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами
Рыбаки РФ в 2021 г. могут увеличить вылов кильки на Каспии до 30-35 тыс. тонн
Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группировка получила от своих жертв $90 млн в криптовалюте
В Австрии перестанут использовать вакцину AstraZeneca
Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая - АТОР
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ