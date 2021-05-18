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Дальнее зарубежье 18.05.2021 23:39

Не менее трех палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан

По меньшей мере три палестинца погибли на Западном берегу реки Иордан в результате столкновений с военными Израиля, произошедших в ходе протестов палестинцев против израильских действий в секторе Газа и Иерусалиме, сообщает издание "Таймс оф Израэл".

По информации издания, речь идет о разных инцидентах. Причиной гибели палестинцев стало применение израильскими военными в ходе столкновений боевых патронов.

Также палестинские органы здравоохранения сообщили о десятках пострадавших. В свою очередь в армии обороны Израиля указывали, что протестующие открывали огонь по военнослужащим Израиля, в результате чего ранения получили двое военных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]