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Дальнее зарубежье 19.05.2021 09:15

США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции

США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и призывают воздерживаться от них.

"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными", - заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы настоятельно призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от разжигающих рознь высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие", - отметил он.

Прайс добавил, что США призывают Турцию присоединиться к усилиям США по прекращению конфликта между Израилем и сектором Газа.

Представитель госдепа не стал уточнять, о каких именно высказываниях Эрдогана идет речь.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВЫСКАЗЫВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]