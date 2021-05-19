США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и призывают воздерживаться от них.
"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными", - заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы настоятельно призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от разжигающих рознь высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие", - отметил он.
Прайс добавил, что США призывают Турцию присоединиться к усилиям США по прекращению конфликта между Израилем и сектором Газа.
Представитель госдепа не стал уточнять, о каких именно высказываниях Эрдогана идет речь.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.
Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
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