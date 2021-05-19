Саммит по экономической помощи Африке призвал отменить патенты на вакцины против COVID-19 - Макрон

Африканские страны, государства Европы и других континентов, а также международные организации, участвовавшие во вторник в Париже в саммите по финансированию экономики Африки, призвали отменить патенты на вакцины против COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы поддерживаем передачу технологии и работу, запрошенную у ВОЗ, ВТО и Медицинского патентного пула, чтобы снять все ограничения, с точки зрения интеллектуальной собственности, которые блокируют производство любого типа вакцины", - приводит газета "Фигаро" слова французского президента, сказанные им СМИ после завершения Международной конференции по финансированию экономики стран Африки.