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Дальнее зарубежье 19.05.2021 09:42

Саммит по экономической помощи Африке призвал отменить патенты на вакцины против COVID-19 - Макрон

Африканские страны, государства Европы и других континентов, а также международные организации, участвовавшие во вторник в Париже в саммите по финансированию экономики Африки, призвали отменить патенты на вакцины против COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы поддерживаем передачу технологии и работу, запрошенную у ВОЗ, ВТО и Медицинского патентного пула, чтобы снять все ограничения, с точки зрения интеллектуальной собственности, которые блокируют производство любого типа вакцины", - приводит газета "Фигаро" слова французского президента, сказанные им СМИ после завершения Международной конференции по финансированию экономики стран Африки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АФРИКА, ВАКЦИНЫ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]