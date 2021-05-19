Влиятельный сенатор-республиканец возмущён данными о нежелании Байдена вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Сенатор-республиканец Тед Круз, считающийся одним из наиболее ярых сторонников санкций против "Северного потока 2", заявил, что администрация США своими действиями фактически помогает России реализовать этот проект.

"Невероятно. Вопреки положениям законов США, Байден активно помогает России строить этот трубопровод", - написал он в твиттере. Так Круз прокомментировал сообщение Axios, согласно которому администрация США решила пока не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG.

"Если быть объективными, то видно, что администрация Байдена становится самой пророссийской во всей новейшей истории США", - добавил сенатор.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщил, что США отложат введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига.

"Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, курирующих прокладку российского газопровода "Северный поток 2" в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - отмечает портал.

В сообщении говорится, что госдеп направит доклад конгрессу по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига.

"Однако госдеп сообщит об их исключении из санкционного списка, ссылаясь на то, что этого требуют национальные интересы США", - указывает Axios.

Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских судов, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток 2".

Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией, выступающей за реализацию газопровода.

В соответствии с действующими законами, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.