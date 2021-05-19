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Дальнее зарубежье 19.05.2021 10:08

Блинкен и Маас в телефонном разговоре обсудили Россию и Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил вопросы, связанные с Россией и Китаем.

"Провели хорошую беседу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Нам нужно было обсудить ключевые темы, представляющие взаимный интерес, включая Россию, Китай, Ближний Восток и Афганистан", - написал Блинкен в своём твиттере.

Госсекретарь назвал Германию "незаменимым партнером по решению общих проблем".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]