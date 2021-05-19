Блинкен и Маас в телефонном разговоре обсудили Россию и Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил вопросы, связанные с Россией и Китаем.
"Провели хорошую беседу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Нам нужно было обсудить ключевые темы, представляющие взаимный интерес, включая Россию, Китай, Ближний Восток и Афганистан", - написал Блинкен в своём твиттере.
Госсекретарь назвал Германию "незаменимым партнером по решению общих проблем".
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