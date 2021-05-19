Путин и Си Цзиньпин запустят строительство блоков Тяньваньской АЭС

Президент РФ Владимир Путин в среду вместе с председателем КНР Си Цзиньпином примут участие в церемонии начала сооружения новых блоков Тяньваньской атомной электростанции.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Он напомнил, что российская сторона принимала участие в разработке дизайна АЭС.

Ранее сообщалось, что ГК "Росатом" в 2021 г. и 2022 г. планирует начать строительство 4-й очереди Тяньваньской АЭС (ТАЭС), включающей энергоблоки NN7-8, а также блоки NN3-4 АЭС "Сюйдапу" в Китае.

Летом 2019 г. "Росатом" и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали генеральный контракт на сооружение блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу". Сообщалось также, что начало строительства энергоблоков планируется на октябрь 2021 г. и август 2022 г. соответственно.

В июне 2018 г. в Пекине был подписан межправительственный протокол на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" (г.Хулудао, провинция Ляонин, Китай) двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200.

Тогда же "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство блоков АЭС "Сюйдапу", строительство IV очереди ТАЭС (блоки NN7-8), поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600 и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.

В соответствии с подписанными контрактами, российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN7-8 ТАЭС и для блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год. Пуск блоков АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2027-2028 годы.