Глава МИД РФ Сергей Лавров 19-20 мая посетит Исландию, где примет участие в министерской встрече Арктического совета.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече в Рейкьявике министры иностранных дел Арктического совета "обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера".
По словам Захаровой, "на полях" мероприятия запланированы двусторонние встречи Лаврова.
"По итогам телефонного разговора Сергея Викторовича Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирована российско-американская встреча двух министров в Рейкьявике. Есть планы о проведении и других встреч", - сообщила официальный представитель МИД России.
Как ранее сообщил Лавров, Россия намерена поднять на предстоящей министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в Арктический регион.
"У нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.
Лавров также высказался за то, чтобы был возобновлен диалог на уровне начальников генеральных штабов восьми стран-членов Арктического совета.
По итогам встречи председательство в Арктическом совете на два года перейдет к России.
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