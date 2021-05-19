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Дальнее зарубежье 19.05.2021 10:34

Лавров примет участие во встрече Арктического совета в Исландии, "на полях" ожидается встреча с госсекретарем США

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19-20 мая посетит Исландию, где примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече в Рейкьявике министры иностранных дел Арктического совета "обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера".

По словам Захаровой, "на полях" мероприятия запланированы двусторонние встречи Лаврова.

"По итогам телефонного разговора Сергея Викторовича Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирована российско-американская встреча двух министров в Рейкьявике. Есть планы о проведении и других встреч", - сообщила официальный представитель МИД России.

Как ранее сообщил Лавров, Россия намерена поднять на предстоящей министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в Арктический регион.

"У нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Лавров также высказался за то, чтобы был возобновлен диалог на уровне начальников генеральных штабов восьми стран-членов Арктического совета.

По итогам встречи председательство в Арктическом совете на два года перейдет к России.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИСЛАНДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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