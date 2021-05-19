Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 мая ЦБА установил 2,08 манат/1EUR (18 мая - 2,0681 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 мая сохранил 0,0231 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков