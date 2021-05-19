Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 164 млн 234 тыс. 81, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 404 тыс. 391 человека.
В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 32 млн 996 тыс. 951 инфицированный COVID-19, зафиксировано 587 тыс. 203 летальных исхода.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 267 тыс. 334 против 263 тыс. 533 сутками ранее и достигло 25 млн 496 тыс. 330, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 529 человек составило 283 тыс. 248.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 732 тыс. 836 заболевших, из них умерли 439 тыс. 50 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 438,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 807 человека, Индии - 204, Бразилии - 2 тыс. 054.
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