AzerGold направит около 307 тыс. манатов на закупку оборудования для геологических работ

ЗАО "AzerGold" направит около 307 тыс. манатов на закупку приборов и товаров-материалов для геологических работ.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт AzerGold подписал с ООО «Solutions Equipment Tools».

Стоимость договора –306 тыс. 851,66 манатов.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова