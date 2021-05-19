BakuBus отбирает страховщика по КАСКО

ООО «BakuBus» объявило опрос предложений на отбор услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

В частности, общество планирует застраховать автобусы и микроавтобусы марки Neoplan, Iveco, Mercedes Sprinter, а также легковые автомобили, имеющиеся на балансе общества, сроком на 12 месяцев.

Стоимость участия в опросе составляет 500 манатов.

Прием предложений будет осуществляться до 11:00 26 мая 2021 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 27 мая в 11:00.

Контактное лицо: Ульви Гасанов; телефон: (+99412) 404-11-10.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Х.Насирзаде