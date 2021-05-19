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Спорт 19.05.2021 13:35

К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

Не менее 75% участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые будут жить в Олимпийской деревне, будут вакцинированы от коронавируса к началу соревнований, сообщил в среду глава МОК Томас Бах.

"К настоящему моменту уже 75% тех, кто будет жить в Олимпийской деревни, прошли вакцинацию или обеспечили себе возможность получения вакцины до начала Олимпийских игр", - приводят западные СМИ слова Баха.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады года в Токио, которые этого захотят.

Ожидается, что распределение вакцины начнется в конце мая, и люди должны будут получить две дозы в течение трех недель.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОК, ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]