К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

Не менее 75% участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые будут жить в Олимпийской деревне, будут вакцинированы от коронавируса к началу соревнований, сообщил в среду глава МОК Томас Бах.
"К настоящему моменту уже 75% тех, кто будет жить в Олимпийской деревни, прошли вакцинацию или обеспечили себе возможность получения вакцины до начала Олимпийских игр", - приводят западные СМИ слова Баха.
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады года в Токио, которые этого захотят.
Ожидается, что распределение вакцины начнется в конце мая, и люди должны будут получить две дозы в течение трех недель.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.
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