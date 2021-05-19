Глава МИД Таджикистана попросил Лаврова об амнистии для попавших в России под запрет мигрантов

Взаимодействие между Россией и Таджикистаном в области миграции обсуждалось на переговорах в Душанбе в среду главы МИД республики Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы выразили признательность российской стороне за предоставленные преференции в период пандемии для таджикских трудовых мигрантов. Одновременно вновь обратили внимание наших российских друзей на остающийся до сих пор неопределенным правовой статус членов семей трудовых мигрантов и студентов, обучающихся в ВУЗах на территории России", - отметил глава МИД Таджикистана.

Министр также с сожалением указал на увеличение числа граждан Таджикистана, которым закрыт въезд на территорию России.

"Многие из них попали в так называемый список "запретников" за незначительные административные правонарушения. Мы попросили российскую сторону оказать содействие в положительном решении этого вопроса", - сказал Мухриддин.

Он также сообщил, что к предстоящему в сентябре визиту президента России в Таджикистан стороны подготовят к подписанию пакет миграционных соглашений.

Лавров находится в Таджикистан для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.