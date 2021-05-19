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Дальнее зарубежье 19.05.2021 14:20

В Германии запретили три группировки, связанные с "Хезболлой"

Власти ФРГ ввели запрет на деятельность трех группировок, связанных с ливанским движением "Хезболла", сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на заявление представителя министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера.

"Тот, кто поддерживает террор, не найдет безопасности в Германии. Они не найдут убежища в нашей стране", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере.

По данным ведомства, эти группировки финансируют деятельность "Хезболлы".

Согласно немецким СМИ, рейды против участников группировок полиция провела в Гамбурге, Бремене, в Нижней Саксонии, в Шлезвиг-Гольштейне, Гессене и в Северном Рейне-Вестфалии. Операции на настоящий момент еще не завершены, отмечается в сообщении.

"Хезболла" была основана в 1980-х годах прошлого века в Ливане, ее члены выступают за создание в стране исламского государства по типу Ирана, в основе ее идеологии лежат принципы лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Она признана террористической не только в ФРГ, но и в ряде других государств, в частности, в Канаде, США, Израиле и Египте, в некоторых странах ЕС, в Австралии, Великобритании, и также в некоторых странах Персидского залива.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИСЛАМИСТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]