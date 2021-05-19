Президент и премьер Франции выпили кофе на террасе по случаю снятия ограничений в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс в среду отправились на террасу кафе, расположенного недалеко от Елисейского дворца, по случаю снятия ряда ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
"Мы здесь! Террасы, музеи, кинотеатры, театры... Давайте вернем то, что составляет наш образ жизни", - написал Макрон в твиттере, прикрепив видеозапись, на которой он в компании Кастекса сидит на террасе.
На записи видно, что президент и премьер заказали по чашке кофе, они улыбаются и разговаривают с официантом, который обслуживает их в маске.
При этом Макрон в эфире телеканала БФМ-ТВ в среду напомнил, что нужно "продолжать действовать осторожно", соблюдая меры предосторожности.
Со среды начал действовать второй этап смягчения ограничений, он предполагает смещение комендантского часа с 19:00 на 21:00 по местному времени. Рестораны и кафе могут открыть свои террасы для посетителей, однако за столами нельзя будет собираться группами более шести человек. На данном этапе разрешено открыться магазинам, а также музеям, достопримечательностям, кинотеатрам и театрам, но с ограничениями по численности посетителей.
Власти Франции приняли решение отменять ограничительные меры в несколько этапов. Так, с 9 июня комендантский час будет начинаться еще позже - с 23:00. Рестораны и кафе начнут принимать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Заработают спортзалы. Ожидается, что во Францию начнут пускать иностранных туристов.
Следующий этап наступит 30 июня. Во Франции будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года. При предоставлении специального "санитарного пропуска" можно будет участвовать в любых мероприятиях численностью участников более 1 тыс. человек.
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