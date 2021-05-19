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Регион 19.05.2021 13:24

ОБСЕ начала работу по наблюдению за предвыборной кампанией в парламент Армении

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) открыло наблюдательную миссию за ходом предвыборной кампании на досрочных выборах в парламент Армении.

"Миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет следить за правовым, законодательным полем, работой избирательных органов и соответствующих государственных органов, а также за ходом предвыборной кампании", - заявил руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи на пресс-конференции в Ереване.

Миссия состоит из 11 международных экспертов, которые представляют девять государств-участников ОБСЕ.

"Мы также попросили, чтобы государства-участники ОБСЕ прислали 24 долгосрочных наблюдателя, которые приступят к работе в стране уже 26 мая. Мы также планируем попросить у государств-участников ОБСЕ прислать в Армению 250 краткосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за процессом выборов в день выборов", - цитирует главу миссии армянское государственное информагентство "Арменпресс".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]