ОБСЕ начала работу по наблюдению за предвыборной кампанией в парламент Армении

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) открыло наблюдательную миссию за ходом предвыборной кампании на досрочных выборах в парламент Армении.

"Миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет следить за правовым, законодательным полем, работой избирательных органов и соответствующих государственных органов, а также за ходом предвыборной кампании", - заявил руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи на пресс-конференции в Ереване.

Миссия состоит из 11 международных экспертов, которые представляют девять государств-участников ОБСЕ.

"Мы также попросили, чтобы государства-участники ОБСЕ прислали 24 долгосрочных наблюдателя, которые приступят к работе в стране уже 26 мая. Мы также планируем попросить у государств-участников ОБСЕ прислать в Армению 250 краткосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за процессом выборов в день выборов", - цитирует главу миссии армянское государственное информагентство "Арменпресс".