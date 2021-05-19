ОБСЕ начала работу по наблюдению за предвыборной кампанией в парламент Армении

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) открыло наблюдательную миссию за ходом предвыборной кампании на досрочных выборах в парламент Армении.
"Миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет следить за правовым, законодательным полем, работой избирательных органов и соответствующих государственных органов, а также за ходом предвыборной кампании", - заявил руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи на пресс-конференции в Ереване.
Миссия состоит из 11 международных экспертов, которые представляют девять государств-участников ОБСЕ.
"Мы также попросили, чтобы государства-участники ОБСЕ прислали 24 долгосрочных наблюдателя, которые приступят к работе в стране уже 26 мая. Мы также планируем попросить у государств-участников ОБСЕ прислать в Армению 250 краткосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за процессом выборов в день выборов", - цитирует главу миссии армянское государственное информагентство "Арменпресс".
Азербайджанские представители не пришли на переговоры по пограничному вопросу - Минобороны Армении
Британские компании проявляют предметный интерес к восстановлению Карабаха – посол Азербайджана в Лондоне
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе
Нефтяные цены падают более чем на 1,5%
Азербайджан - 4-ый внешнеторговый партнер Грузии по итогам января-апреля, доля - 8,5%
Новак: нефтерынок сегодня сбалансирован благодаря небольшому превышению спроса над предложением
Самой ранней датой начала авиасообщения РФ-Турция может быть 15 июня
Азербайджанские военные ликвидировали наркокурьера из Ирана, причастного к убийству двух азербайджанских пограничников
К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ