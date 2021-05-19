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Бизнес и законодательство 19.05.2021 13:33

Азербайджан - 4-ый внешнеторговый партнер Грузии по итогам января-апреля, доля - 8,5%

Торговый оборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2021 года увеличился на 20% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до $476,2 млн, сообщила в среду Национальная служба статистики Грузии.

Экспорт Грузии в РФ вырос на 26,8% - до $159,6 млн, что составило 13,3% общего объема экспорта республики, в результате чего Россия за год переместилась с третьего на второе место (после Китая) среди импортеров грузинской продукции. Импорт российских товаров увеличился на 16,9%, до $316,6 млн (11,6% всего импорта Грузии).

По данным статслужбы, на долю России, которая по итогам четырех месяцев текущего года заняла вторую после Турции позицию среди крупнейших торговых партнеров Грузии, пришлось 12,1% всего внешнеторгового оборота республики.

Грузия экспортировала на российский рынок в основном ферросплавы, виноградное вино, минеральную воду, а также спиртные напитки, а импортировала нефтяные газы, нефть и нефтепродукты, пшеницу и меслин, телеграфную аппаратуру.

Среди основных торговых партнеров Грузии также Китай (10,8% внешнеторгового оборота республики), Азербайджан (8,5%), США (5,6%), Украина (5,6%), Армения (5,2%), Германия (3,9%), Болгария (3,2%), Италия (2,1%). Торговый оборот Грузии со странами СНГ в январе-апреле этого года вырос по сравнению с тем же периодом 2020 года на 12,5% - до $1 млрд 385,5 млн (32,7% внешнеторгового оборота республики), со странами Евросоюза - на 2,9%, до $839,7 млн (21,5%).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за четыре месяца 2021 года составил $3 млрд 928,7 млн - на 12,8% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Экспорт вырос на 19,6% - до $1 млрд 198,7 млн, импорт - увеличился на 10,1%, до $2 млрд 730 млн.

В 2020 году внешнеторговый оборот Грузии составил $11 млрд 347,7 млн - на 14,8% меньше показателя предыдущего года: экспорт снизился на 12% - до $3 млрд 342,1 млн, импорт - на 15,9%, до $8 млрд 5,6 млн.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]