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Карабах 19.05.2021 14:18

Британские компании проявляют предметный интерес к восстановлению Карабаха – посол Азербайджана в Лондоне

Компании из Великобритании заинтересованы в участии в проектах по развитию и восстановлению Карабаха, заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Великобритании Таир Таги-Заде.

«В настоящее время речь идет не о декларированных намерениях, а о конкретных случаях участия британских компаний в реабилитации освобожденных территорий. Я пока не могу озвучить конкретные случаи, но, поверьте мне, я говорю о конкретных компаниях, случаях взаимодействия, участия британских игроков в реконструкции и реабилитации освобожденных территорий», - сказал Таги-Заде в интервью Youtube-каналу «Modern Talking - Современный Разговор».

Дипломат также отметил, что Лондон мог бы оказать существенную помощь Баку в вопросе разминирования Карабаха.

«Стоит отдельно отметить вопрос, связанный с разминированием. Это одна из важных тем, потому что кроме политического его аспекта, существует также гуманитарный аспект, так как в результате проявления неконструктивной политики наших соседей (Армении - ИФ) и не передачи точных карт минирования, продолжают гибнуть люди. Великобритания с ее огромным опытом, могла бы быть полезной, могла бы быть задействована в разминировании. Это, по моему мнению, принципиальная составляющая роли Великобритании в вопросе реабилитации освобожденных территорий», - подчеркнул Таги-Заде.

По словам посла, выход Великобритании из ЕС открывает в двусторонних отношениях с Азербайджаном новые перспективы, в развитии которых официальный Лондон заинтересован, так как считает Баку «главным стратегическим партнером на Южном Кавказе».

«Великобритания однозначно признает Азербайджан ведущей экономикой региона Южного Кавказа, хабом. Азербайджан и Великобритания будут развивать сотрудничество в области возобновляемой энергии, сельского хозяйства, туризма, банковского сектора, в образовательной сфере», - подчеркнул посол.

Он также добавил, что азербайджанским компаниям следует работать для выхода на британский рынок.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАРАБАХ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]