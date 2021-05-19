Британские компании проявляют предметный интерес к восстановлению Карабаха – посол Азербайджана в Лондоне

Компании из Великобритании заинтересованы в участии в проектах по развитию и восстановлению Карабаха, заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Великобритании Таир Таги-Заде.
«В настоящее время речь идет не о декларированных намерениях, а о конкретных случаях участия британских компаний в реабилитации освобожденных территорий. Я пока не могу озвучить конкретные случаи, но, поверьте мне, я говорю о конкретных компаниях, случаях взаимодействия, участия британских игроков в реконструкции и реабилитации освобожденных территорий», - сказал Таги-Заде в интервью Youtube-каналу «Modern Talking - Современный Разговор».
Дипломат также отметил, что Лондон мог бы оказать существенную помощь Баку в вопросе разминирования Карабаха.
«Стоит отдельно отметить вопрос, связанный с разминированием. Это одна из важных тем, потому что кроме политического его аспекта, существует также гуманитарный аспект, так как в результате проявления неконструктивной политики наших соседей (Армении - ИФ) и не передачи точных карт минирования, продолжают гибнуть люди. Великобритания с ее огромным опытом, могла бы быть полезной, могла бы быть задействована в разминировании. Это, по моему мнению, принципиальная составляющая роли Великобритании в вопросе реабилитации освобожденных территорий», - подчеркнул Таги-Заде.
По словам посла, выход Великобритании из ЕС открывает в двусторонних отношениях с Азербайджаном новые перспективы, в развитии которых официальный Лондон заинтересован, так как считает Баку «главным стратегическим партнером на Южном Кавказе».
«Великобритания однозначно признает Азербайджан ведущей экономикой региона Южного Кавказа, хабом. Азербайджан и Великобритания будут развивать сотрудничество в области возобновляемой энергии, сельского хозяйства, туризма, банковского сектора, в образовательной сфере», - подчеркнул посол.
Он также добавил, что азербайджанским компаниям следует работать для выхода на британский рынок.
Х.Насирзаде
Нефтяные цены падают более чем на 1,5%
Азербайджан - 4-ый внешнеторговый партнер Грузии по итогам января-апреля, доля - 8,5%
Новак: нефтерынок сегодня сбалансирован благодаря небольшому превышению спроса над предложением
Самой ранней датой начала авиасообщения РФ-Турция может быть 15 июня
Азербайджанские военные ликвидировали наркокурьера из Ирана, причастного к убийству двух азербайджанских пограничников
К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Продажи автомобилей в ЕС в апреле выросли более чем в три раза, с начала года - на 24,4%
ЕС намерен смягчить правила въезда для визитеров из третьих стран, привившихся от коронавируса
Президент и премьер Франции выпили кофе на террасе по случаю снятия ограничений в стране
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ