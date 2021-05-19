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Регион 19.05.2021 14:21

В ОДКБ приветствуют переговоры между Азербайджаном и Арменией по нормализации ситуации на границе - генсек

Обстановка на азербайджано-армянской границе стала предметом обсуждения в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Организации Станислав Зась.

"В ОДКБ с тревогой внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. Это тоже стало предметом обсуждения в ходе сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ", - сказал Зась в среду по итогам заседания.

Его слова приведены в сообщении секретариата ОДКБ.

По словам Зася, в ОДКБ приветствуют "начавшиеся переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России и достижение договоренности об отводе части подразделений со спорных участков территории".

"Отмечаем безальтернативность выполнения трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года", - сказал Зась.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АРМЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]