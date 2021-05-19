В ОДКБ приветствуют переговоры между Азербайджаном и Арменией по нормализации ситуации на границе - генсек

Обстановка на азербайджано-армянской границе стала предметом обсуждения в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Организации Станислав Зась.

"В ОДКБ с тревогой внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. Это тоже стало предметом обсуждения в ходе сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ", - сказал Зась в среду по итогам заседания.

Его слова приведены в сообщении секретариата ОДКБ.

По словам Зася, в ОДКБ приветствуют "начавшиеся переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России и достижение договоренности об отводе части подразделений со спорных участков территории".

"Отмечаем безальтернативность выполнения трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года", - сказал Зась.