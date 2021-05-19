Азербайджанские представители не пришли на переговоры по пограничному вопросу - Минобороны Армении

Представители Азербайджана в среду не пришли на переговоры по разрешению ситуации на границе с Арменией, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Переговоры должны были возобновиться сегодня в 14:00.
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