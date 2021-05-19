Азербайджанские военные ликвидировали наркокурьера из Ирана, причастного к убийству двух азербайджанских пограничников

Правоохранительные органы Азербайджана сообщают о ликвидации второго участника банды наркокурьеров из Ирана, ранее пытавшихся незаконно перейти границу и причастных к убийству двух азербайджанских пограничников.
Как сообщалось ранее, 15 мая около 16:00 трое неизвестных лиц нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда “Гойтепе” в районе села Гендера Ярдымлинского района Азербайджана. В результате обнаружения группы нарушителей произошла перестрелка, в ходе которой двое азербайджанских пограничников были смертельно ранены. Также на месте происшествия найдены наркотики весом 10 кг. Один из наркокурьеров был задержан, двое других – сбежали.
«В результате операции, проведенной Внутренними войсками МВД и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана сегодня около 10:00 в Ярдымлинском районе был обнаружен и обезврежен один из членов банды Агайи Аллахбахш, гражданин Ирана, который отказался сдаться», - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и ГПС.
Согласно информации, в настоящее время ведутся интенсивные следственные и розыскные операции для выявления и задержания третьего наркокурьера.
Х.Насирзаде
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