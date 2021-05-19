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Происшествия 19.05.2021 14:30

Азербайджанские военные ликвидировали наркокурьера из Ирана, причастного к убийству двух азербайджанских пограничников

Правоохранительные органы Азербайджана сообщают о ликвидации второго участника банды наркокурьеров из Ирана, ранее пытавшихся незаконно перейти границу и причастных к убийству двух азербайджанских пограничников.

Как сообщалось ранее, 15 мая около 16:00 трое неизвестных лиц нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда “Гойтепе” в районе села Гендера Ярдымлинского района Азербайджана. В результате обнаружения группы нарушителей произошла перестрелка, в ходе которой двое азербайджанских пограничников были смертельно ранены. Также на месте происшествия найдены наркотики весом 10 кг. Один из наркокурьеров был задержан, двое других – сбежали.

«В результате операции, проведенной Внутренними войсками МВД и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана сегодня около 10:00 в Ярдымлинском районе был обнаружен и обезврежен один из членов банды Агайи Аллахбахш, гражданин Ирана, который отказался сдаться», - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и ГПС.

Согласно информации, в настоящее время ведутся интенсивные следственные и розыскные операции для выявления и задержания третьего наркокурьера.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, ИРАН, НАРКОКУРЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]