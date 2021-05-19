Израиль оценивает, настало ли время для прекращения огня с палестинцами

Власти Израиля проводят оценку того, настало ли время прекратить операцию по нанесению ударов по палестинским группировкам из сектора Газа, сообщают в среду израильские СМИ со ссылкой на армейские источники.

В их данным, израильская сторона определяет, удалось ли ЦАХАЛу в достаточной степени подорвать боевые возможности движения ХАМАС. Также Израиль стремится понять, осознали ли в секторе Газа недопустимость ракетных обстрелов израильской территории.

Израиль уже вторую неделю наносит удару по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракеты.