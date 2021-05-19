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Дальнее зарубежье 19.05.2021 17:26

Израиль оценивает, настало ли время для прекращения огня с палестинцами

Власти Израиля проводят оценку того, настало ли время прекратить операцию по нанесению ударов по палестинским группировкам из сектора Газа, сообщают в среду израильские СМИ со ссылкой на армейские источники.

В их данным, израильская сторона определяет, удалось ли ЦАХАЛу в достаточной степени подорвать боевые возможности движения ХАМАС. Также Израиль стремится понять, осознали ли в секторе Газа недопустимость ракетных обстрелов израильской территории.

Израиль уже вторую неделю наносит удару по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕМИРИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]