Израиль оценивает, настало ли время для прекращения огня с палестинцами

Власти Израиля проводят оценку того, настало ли время прекратить операцию по нанесению ударов по палестинским группировкам из сектора Газа, сообщают в среду израильские СМИ со ссылкой на армейские источники.
В их данным, израильская сторона определяет, удалось ли ЦАХАЛу в достаточной степени подорвать боевые возможности движения ХАМАС. Также Израиль стремится понять, осознали ли в секторе Газа недопустимость ракетных обстрелов израильской территории.
Израиль уже вторую неделю наносит удару по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракеты.
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