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Дальнее зарубежье 19.05.2021 17:48

НАТО наращивает боевой потенциал у границ восточной зоны ответственности ОДКБ - генсек Организации Зась

Обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

"К сожалению, позитивных изменений в сфере глобальной безопасности не наблюдается. Обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной. Более активно задействуются наращивание военного присутствия и военной активности стран НАТО у границ восточноевропейской зоны ответственности нашей Организации", - сказал Зась в среду по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе.

Его заявления приведены в сообщении секретариата ОДКБ.

Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ, Зась отметил, что "введение в зону нагорно-карабахско конфликта российского миротворческого контингента и продолжение переговорного процесса, заметно улучшили ситуацию".

"Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира. Уже не стреляют. Но обстановка пока напряженная", - констатировал генсек ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, НАТО, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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