НАТО наращивает боевой потенциал у границ восточной зоны ответственности ОДКБ - генсек Организации Зась

Обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
"К сожалению, позитивных изменений в сфере глобальной безопасности не наблюдается. Обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной. Более активно задействуются наращивание военного присутствия и военной активности стран НАТО у границ восточноевропейской зоны ответственности нашей Организации", - сказал Зась в среду по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе.
Его заявления приведены в сообщении секретариата ОДКБ.
Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ, Зась отметил, что "введение в зону нагорно-карабахско конфликта российского миротворческого контингента и продолжение переговорного процесса, заметно улучшили ситуацию".
"Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира. Уже не стреляют. Но обстановка пока напряженная", - констатировал генсек ОДКБ.
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