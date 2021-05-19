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Дальнее зарубежье 19.05.2021 14:51

ЕС намерен смягчить правила въезда для визитеров из третьих стран, привившихся от коронавируса

Постпреды стран ЕС в Брюсселе договорились в среду об обновлении правил для поездок в Евросоюз из третьих стран, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

"Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение (в ЕС) вакцинами", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Он также объявил о планах Совета ЕС расширить список третьих стран, в которых благополучная эпидемиологическая ситуация и из которых поездки разрешаются в соответствии с новыми согласованными критериями.

"В то же время, чтобы ограничить риск от вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом "механизме срочного торможения", который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно", - объяснил Виганд.

По его словам, Еврокомиссия, которая предложила такое обновление правил, рассчитывает, что это позволит постепенно вернуться к поездкам в ЕС извне Евросоюза при полной эпидемиологической безопасности с возможностью быстро отреагировать на новые варианты.

Виганд добавил, что теперь обновленная рекомендация должна быть официально одобрена Советом ЕС.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ПОСЕЩЕНИЕ, ПРАВИЛА, ПРИВИВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]