ЕС намерен смягчить правила въезда для визитеров из третьих стран, привившихся от коронавируса

Постпреды стран ЕС в Брюсселе договорились в среду об обновлении правил для поездок в Евросоюз из третьих стран, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.
"Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение (в ЕС) вакцинами", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
Он также объявил о планах Совета ЕС расширить список третьих стран, в которых благополучная эпидемиологическая ситуация и из которых поездки разрешаются в соответствии с новыми согласованными критериями.
"В то же время, чтобы ограничить риск от вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом "механизме срочного торможения", который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно", - объяснил Виганд.
По его словам, Еврокомиссия, которая предложила такое обновление правил, рассчитывает, что это позволит постепенно вернуться к поездкам в ЕС извне Евросоюза при полной эпидемиологической безопасности с возможностью быстро отреагировать на новые варианты.
Виганд добавил, что теперь обновленная рекомендация должна быть официально одобрена Советом ЕС.
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