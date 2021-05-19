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Туризм 19.05.2021 15:05

Самой ранней датой начала авиасообщения РФ-Турция может быть 15 июня

Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между двумя странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.

Как сообщалось, в Москве в понедельник побывала делегация чиновников из Турции. В ее составе были представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, министр туризма Мехмет Нури Эрсой и замминистра здравоохранения Толга Толунай. Целью визита было договориться с российскими властями о снятии ограничений на авиасообщение с Турцией после 1 июня.

"По итогам визита Калин заявил, что в ходе переговоров достигнута договоренность о шагах, которые необходимо предпринять для начала полетов из России. Он также сообщил, что сроки возобновления рейсов будут определены в ближайшее время", - пишет агентство.

Один из чиновников, осведомленных о ходе переговоров, заявил агентству после встречи с российскими чиновниками, что запрет на полеты не будет снят 1 июня и самой ранней датой начала авиасообщения может быть 15 июня.

Эрсой, в свою очередь, заявил, что "просьба турецкой делегации о возобновлении авиасообщения была позитивно оценена российскими властями, но чиновники попросили немного времени на то, чтобы оценить на месте ситуацию с коронавирусом и принять окончательное решение".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]