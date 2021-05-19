8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку

Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) возвращается в Баку, Азербайджан для проведения 8-й Каспийской технической конференции (КТК) с 5 по 7 октября 2021 г. Tема конференции этого года – «Адаптация к новым реалиям – максимальное повышение эффективности и производительности.
В последнее время нефтегазовая промышленность переживала взлеты и падения, но проблемы, с которыми она столкнулась за последний год, были беспрецедентными. Пандемия COVID-19 повлияла на спрос и изменила методы работы, а переход к среде с низким уровнем выбросов углерода привел к усилению внимания к применению и жизнеспособности новых технологий. На региональном уровне, с техническими проблемами добычи нефти и газа на Каспии и растущей зрелостью многих месторождений, нефтегазовая отрасль искала способы адаптироваться к этим вызовам и улучшить свои показатели. Приоритетами являются максимальное повышение производительности и эффективности для снижения затрат на разведку, повышения нефтеотдачи, выявления и разработки более сложных запасов.
С расширением программ вакцинации во всем мире, позитивно отмечается ускоряющеесявосстановление после пандемии COVID-19. Поэтомумы надеемся, что Каспийская техническая конференция вернется к обычному живому формату в культовом отеле Fairmont Baku, Flame Towers в этом году, где традиционно проходили все конференции SPE.
В этот раз участники Каспийской конференции присоединятся к экспертам в области энергетики из каспийской нефтегазовой отрасли, а также к международным руководителям высшего звена и техническим экспертам, с целью анализа и обсуждения текущей ситуации, новейших технологий, новых разработок и информации из первых рук в области разведки и добычи нефти и газа. Центральным в этих усилиях будет повышение конкурентоспособности, работа с меньшими ресурсами и поддержание эффективности после пандемии. Обеспечение долгосрочной и устойчивой ценности с помощью цифровых технологий и инициатив также является ключевым моментом обсуждения, равно как и привлечение и удержание талантов, особенно на фоне изменений в демографии и восприятии отрасли.
Конференция SPE, являющаяся признанной международной площадкой и ключевым событием для нефтегазовой отрасли Каспия, ежегодно собирает спикеров и участников высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов в регионе. Предыдущее мероприятие 2019 года в Азербайджане собрало более 500 участников из 26 разных стран мира с участием ключевых игроков отрасли, включая представителей компаний BP, SOCAR, TOTAL, Министерство энергетики Азербайджанской Республики, Schlumberger, TCO и многие другие.
В этом году конференция включает обширную техническую программу, охватывающую широкий круг тем, с упором на презентации, основанные на исследованиях, для облегчения обмена знаниями, передовой практикой и опытом. Три темы пленарных панелей включают: «Открытие ценностей с помощью новых технологий и цифровизации»; «Привлечение и удержание талантов на сложном рынке» и «Максимальное повышение эффективности в современных меняющихся условиях».
Чтобы узнать больше о 8-й ежегодной Каспийской технической конференции SPE, посетите: http://go.spe.org/caspian21
О SPE
Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) – это некоммерческая профессиональная ассоциация, члены которой занимаются разработкой и производством энергоресурсов. SPE обслуживает более 140 600 членов в 144 странах мира. SPE является ключевым ресурсом технических знаний, связанных с отраслью разведки и добычи нефти и газа, и предоставляет услуги через свои публикации, мероприятия, учебные курсы и онлайн-ресурсы на сайте www.spe.org.
Контакты для СМИ:
Кэти Данн
Электронная почта: [email protected]
Алия Боранбаева
Электронная почта: [email protected]
Вотсап +770716 11 31
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