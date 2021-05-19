Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.08 RUR   0.0231 GBR   2.4132 TRY   0.2032

Цена на нефть

18.05 $/bbl   WTI 65.49 -0.78 Brent 68.71 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.05.2021 18:02

Грузия подписала соглашение с израильской компанией о создании СП по производству штурмовых винтовок M4

Совместное грузино-израильское предприятие к концу текущего года начнет производить в Грузии автоматическое огнестрельное оружие типа M4 (американские штурмовые винтовки), сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

По информации пресс-службы, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписал в среду министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе с представителями израильской компании.

С какой конкретно компанией подписан документ, не уточняется.

Производство будет размещено на территории расположенного в Тбилиси государственного военного научно-технического центра "Дельта". Как отмечают в пресс-службе, под руководством НТЦ "Дельта" на заводе, оборудованном современной техникой, будет происходить полный технологический процесс производства штурмовых винтовок.

Сообщается, что в будущем рассматривается увеличение функциональной нагрузки производства и обсуждается возможность производства различного огнестрельного оружия и аксессуаров.

"Также на заводе будет возможность работы над модернизацией различного типа оружия", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что произведенное оружие будет передаваться Силам обороны Грузии, а также планируется производить продукцию на экспорт.

В свою очередь в опубликованном пресс-службой комментарии министра обороны Грузии говорится, что производство совместно с израильской компанией штурмовых винтовок начнется в течение следующих трех месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, ВИНТОВКИ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Грузия и Израиль активизируют военное сотрудничество - министр обороны Аласания Грузия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Саакашвили пытается "спровоцировать конфликт в Святом граде" заявлениями о возвращении Грузии Крестового монастыря - патриарх Иерусалимский Тбилиси хочет вернуть под свою юрисдикцию монастырь в Израиле В Грузии продолжается расследование инцидента с автомобилем водителя израильского посольства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]