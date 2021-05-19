Грузия подписала соглашение с израильской компанией о создании СП по производству штурмовых винтовок M4

Совместное грузино-израильское предприятие к концу текущего года начнет производить в Грузии автоматическое огнестрельное оружие типа M4 (американские штурмовые винтовки), сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

По информации пресс-службы, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписал в среду министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе с представителями израильской компании.

С какой конкретно компанией подписан документ, не уточняется.

Производство будет размещено на территории расположенного в Тбилиси государственного военного научно-технического центра "Дельта". Как отмечают в пресс-службе, под руководством НТЦ "Дельта" на заводе, оборудованном современной техникой, будет происходить полный технологический процесс производства штурмовых винтовок.

Сообщается, что в будущем рассматривается увеличение функциональной нагрузки производства и обсуждается возможность производства различного огнестрельного оружия и аксессуаров.

"Также на заводе будет возможность работы над модернизацией различного типа оружия", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что произведенное оружие будет передаваться Силам обороны Грузии, а также планируется производить продукцию на экспорт.

В свою очередь в опубликованном пресс-службой комментарии министра обороны Грузии говорится, что производство совместно с израильской компанией штурмовых винтовок начнется в течение следующих трех месяцев.